Trump, uno di noi. Il commento di Giacalone (Di lunedì 2 novembre 2020) Non serve fare previsioni sull’esito del voto presidenziale statunitense, basta attendere ancora qualche ora. Ho l’impressione che il candidato sia uno solo: il presidente uscente, Donald Trump. Lo sfidante, Joe Biden, è solo il modo per bocciarlo. Come che vadano le cose, però, occorre partire dalla realtà: se Trump è stato eletto (sì, lo so, con meno voti popolari, ma legittimamente, il sistema quello è) non si è trattato di un incidente, ma di un fatto non archiviabile. Un fatto. E da lì inizia una storia che non finisce. Trump non è, parafrasando Benedetto Croce, una parentesi della storia: è storia. Ed è uno di noi. Come che vadano le cose fra qualche ora. Mi sono ricordato che prima della sua elezione, a parte le migliaia di articoli di ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020) Non serve fare previsioni sull’esito del voto presidenziale statunitense, basta attendere ancora qualche ora. Ho l’impressione che il candidato sia uno solo: il presidente uscente, Donald. Lo sfidante, Joe Biden, è solo il modo per bocciarlo. Come che vadano le cose, però, occorre partire dalla realtà: seè stato eletto (sì, lo so, con meno voti popolari, ma legittimamente, il sistema quello è) non si è trattato di un incidente, ma di un fatto non archiviabile. Un fatto. E da lì inizia una storia che non finisce.non è, parafrasando Benedetto Croce, una parentesi della storia: è storia. Ed è uno di noi. Come che vadano le cose fra qualche ora. Mi sono ricordato che prima della sua elezione, a parte le migliaia di articoli di ...

chetempochefa : 'Nell’88 Trump concesse in licenza l’utilizzo del suo marchio a una officina che progettava limousine extra lusso :… - masechi : ???? Trump oggi farà 3 comizi in 6 ore. Biden neanche uno. #America2020 #Trump #Biden @kirbyrita - Efisio31251859 : RT @fdragoni: 'È stato uno spettacolo divertente veder cadere tante maschere e veder scoppiare tanti fegati. Fra i meriti non piccoli di Tr… - _Blondage_ : RT @zanovels: Questo è lo spot di #Trump indirizzato agli elettori latino americani. Appena l’ho visto credevo fosse uno scherzo. Ma è tutt… - Rodartfactory : @MediasetTgcom24 Ci credo, Trump non capisce ‘na mazza quando uno scienziato apre bocca!! Lo sostituirà con Kim Kardashian... -