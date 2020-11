Teatro: è morto Gigi Proietti (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Gigi Proietti è morto. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il noto attore romano, a quanto apprende l'Adnkronos, è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera. Proietti era ricoverato da giorni in clinica per problemi cardiaci. Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) -. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il noto attore romano, a quanto apprende l'Adnkronos, è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera.era ricoverato da giorni in clinica per problemi cardiaci.

