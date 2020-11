Principe William contagiato dal Covid: “ho avuto seri problemi respiratori” (Di lunedì 2 novembre 2020) Kensington Palace ha confermato la notizia: il Principe, secondo in linea di successione al trono, ha accusato stanchezza e spossatezza per diverse settimane durante il mese di aprile 2020 Il Principe William si è ammalato di Covid-19 durante la prima ondata dell’epidemia ad aprile 2020. Arriva la conferma di Kensington Palace, il reale britannico, … L'articolo Principe William contagiato dal Covid: “ho avuto seri problemi respiratori” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 2 novembre 2020) Kensington Palace ha confermato la notizia: il, secondo in linea di successione al trono, ha accusato stanchezza e spossatezza per diverse settimane durante il mese di aprile 2020 Ilsi è ammalato di-19 durante la prima ondata dell’epidemia ad aprile 2020. Arriva la conferma di Kensington Palace, il reale britannico, … L'articolodal: “horespiratori” proviene da Leggilo.org.

