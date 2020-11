Non vedono e investono una mucca morta sulla strada, morti due ventenni (Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - Incidente mortale la scorsa notte alle porte di Bronte, nel Catanese. Vittime due fidanzati di venti anni, mentre un altro giovane è rimasto ferito. È accaduto sulla statale tra Bronte e Randazzo. Secondo una prima ricostruzione, un ventiquattrenne alla guida di una Lancia Delta ha investito una mucca che si trovava lungo la carreggiata. Trasportato all'ospedale di Bronte, è stato medicato per ferite leggere. Durante le operazioni di recupero della vettura, una Opel Corsa che viaggiava ad alta velocità ha investito l'animale ancora sul ciglio della strada, finendo contro il carro attrezzi in quel momento impegnato nel recupero della Lancia Delta. Nell'impatto violentissimo hanno perso la vita il conducente e la fidanzata, sbalzati fuori dall'abitacolo. Le due ... Leggi su agi (Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - Incidentele la scorsa notte alle porte di Bronte, nel Catanese. Vittime due fidanzati di venti anni, mentre un altro giovane è rimasto ferito. È accadutostatale tra Bronte e Randazzo. Secondo una prima ricostruzione, un ventiquattrenne alla guida di una Lancia Delta ha investito unache si trovava lungo la carreggiata. Trasportato all'ospedale di Bronte, è stato medicato per ferite leggere. Durante le operazioni di recupero della vettura, una Opel Corsa che viaggiava ad alta velocità ha investito l'animale ancora sul ciglio della, finendo contro il carro attrezzi in quel momento impegnato nel recupero della Lancia Delta. Nell'impatto violentissimo hanno perso la vita il conducente e la fidanzata, sbalzati fuori dall'abitacolo. Le due ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vedono Non vedono e investono una mucca morta sulla strada, morti due ventenni AGI - Agenzia Giornalistica Italia Lopalco: «Seconda ondata non è colpa delle discoteche in estate. Bisogna eliminare l'aperitivo»

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, da poche settimane assessore alla Sanità della Puglia dopo essere stato capo della task force contro la pandemia di Covid-19 nella ...

Trump è pronto a licenziare l’immunologo Fauci se sarà rieletto dopo i suoi attacchi sul Washington Post: ‘Aspettiamo dopo le elezioni’

Mancano ormai 24 ore alle elezioni americane, ma in questo ultimo arco di tempo non si consumerà solo la resa dei conti tra i due candidati, Donald Trump e Joe Biden, ma anche quella tra il presidente ...

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, da poche settimane assessore alla Sanità della Puglia dopo essere stato capo della task force contro la pandemia di Covid-19 nella ...Mancano ormai 24 ore alle elezioni americane, ma in questo ultimo arco di tempo non si consumerà solo la resa dei conti tra i due candidati, Donald Trump e Joe Biden, ma anche quella tra il presidente ...