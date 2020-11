Microsoft Teams: le prossime novità (Di lunedì 2 novembre 2020) Il colosso di Redmond aggiorna la roadmap di Microsoft Teams e inserisce un dettagliato elenco delle novità previste per i prossimi mesi. Microsoft Teams – Whiteboard e tanto altro Nel precedente articolo abbiamo riportato la notevole crescita di utenti che Microsoft Teams sta avendo. Nonostante la crescita di Teams mostri un buon potenziale, il colosso di Redmond necessita di garantire un maggior numero di Feature in modo tale da competere con servizi come Meet e Zoom. Durante la fine di ottobre Microsoft ha aggiornato la roadmap delle nuove funzioni e Microsoft Teams riceverà delle importanti integrazioni. Alcune novità: Whiteboard (dicembre 2020) – L’applicazione Whiteboard, ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 2 novembre 2020) Il colosso di Redmond aggiorna la roadmap die inserisce un dettagliato elenco delle novità previste per i prossimi mesi.– Whiteboard e tanto altro Nel precedente articolo abbiamo riportato la notevole crescita di utenti chesta avendo. Nonostante la crescita dimostri un buon potenziale, il colosso di Redmond necessita di garantire un maggior numero di Feature in modo tale da competere con servizi come Meet e Zoom. Durante la fine di ottobreha aggiornato la roadmap delle nuove funzioni ericeverà delle importanti integrazioni. Alcune novità: Whiteboard (dicembre 2020) – L’applicazione Whiteboard, ...

MicrosoftRTweet : RT @CellulareMag: #Microsoft si prepara a un importante aggiornamento della sua app #Teams che permetterà di ospitare fino a 1.000 utenti p… - CellulareMag : #Microsoft si prepara a un importante aggiornamento della sua app #Teams che permetterà di ospitare fino a 1.000 ut… - EuroaviaNapoli : #NGOs day, quest'anno in diretta su Microsoft Teams. Nei Fleet troverete tutti gli orari in cui avverranno le pres… - ntonello_www : RT @microsoftitalia: Come Microsoft Teams ha aiutato 14 università a lavorare insieme come un tutt'uno - Cristian_Gi_LI : RT @CciaaMarTir: ?? PRESENTAZIONE ALLE #IMPRESE ????? #MASTER DI I LIVELLO @Unipisa 'SMART AND SUSTAINABLE OPERATIONS IN MARITIME AND PORT LO… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Teams Microsoft Teams si aggiorna per ospitare fino a 1.000 partecipanti a call Cellulare Magazine Migliori app per la DAD (didattica a distanza)

Scopriamo quali sono le app più utilizzate dagli studenti che frequentano le lezioni di scuola rimanendo a casa (DAD) ...

Microsoft Teams si aggiorna per ospitare fino a 1.000 partecipanti a call

Microsoft sta per aggiungere alcune nuove funzionalità alla sua piattaforma Microsoft Teams, con l’obiettivo di migliorare costantemente l’esperienza dei tanti utenti che usano l’app per ...

Scopriamo quali sono le app più utilizzate dagli studenti che frequentano le lezioni di scuola rimanendo a casa (DAD) ...Microsoft sta per aggiungere alcune nuove funzionalità alla sua piattaforma Microsoft Teams, con l’obiettivo di migliorare costantemente l’esperienza dei tanti utenti che usano l’app per ...