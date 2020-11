Lockdown per gli anziani, lo psichiatra Crepet: “E’ un’idiozia totale” (Di lunedì 2 novembre 2020) Lockdown per gli anziani. “Già averlo detto nel modo in cui è stato detto fa venire i brividi. Il rispetto dell’umanità deve venire prima di tutto. Io ho scelto di fare medicina perché mi piacevano le persone, quelle di tutte le età. Nella vita ho scoperto che le persone anziane mi hanno insegnato molto di più dei giovani”. Così lo psichiatra Paolo Crepet questa mattina ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. anziani non indispensabili? Crepet: “Renzo Piano, che ha ricostruito il ponte di Genova e ha 80 anni, dovrebbe stare a casa?” Sulla proposta di un Lockdown per gli anziani Paolo Crepet ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020)per gli. “Già averlo detto nel modo in cui è stato detto fa venire i brividi. Il rispetto dell’umanità deve venire prima di tutto. Io ho scelto di fare medicina perché mi piacevano le persone, quelle di tutte le età. Nella vita ho scoperto che le persone anziane mi hanno insegnato molto di più dei giovani”. Così loPaoloquesta mattina ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus.non indispensabili?: “Renzo Piano, che ha ricostruito il ponte di Genova e ha 80 anni, dovrebbe stare a casa?” Sulla proposta di unper gliPaolo...

