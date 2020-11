Lecce, un membro dello staff positivo al Covid (Di lunedì 2 novembre 2020) L’U.S. Lecce comunica che i test molecolari effettuati in mattinata hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra tranne che per un componente dello staff, che è stato immediatamente posto in isolamento. I secondi tamponi dei soggetti, che restano in isolamento, risultati positivi al test effettuato sabato pomeriggio, sono attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti, di cui si attendono gli esiti. Foto: Twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) L’U.S.comunica che i test molecolari effettuati in mattinata hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra tranne che per un componente, che è stato immediatamente posto in isolamento. I secondi tamponi dei soggetti, che restano in isolamento, risultati positivi al test effettuato sabato pomeriggio, sono attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti, di cui si attendono gli esiti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lecce, contro il Pescara per tornare al sorriso. Le probabili formazioni (salvo imprevisti)

Posticipo questa sera al "Via del Mare" dove i giallorossi ospiteranno il Pescara. Ma l'attesa è per il nuovo giro di tamponi dopo i 5 casi rintracciati in squadra ieri.

