Johnny Depp perde la causa per diffamazione. Il Sun lo definì picchiatore coniugale (Di lunedì 2 novembre 2020) Johnny Depp ha perso la causa per diffamazione contro il Sun che lo definì “wife beater”, ossia un picchiatore coniugale. Andrew Nicol, giudice dell’Alta Corte di Londra, ha rigettato la denuncia dell’attore di Hollywood contro il tabloid inglese. Qualche tempo fa il divo aveva citato in giudizio il giornale e Dan Wootton, giornalista della testata, dopo che era stato pubblicato un articolo in cui si parlava del difficile rapporto fra Depp e la moglie Amber Heard. Nel 2018, Wooton aveva portato alla luce la situazione problematica della coppia, fra liti violente e ripicche, dando vita a un vero e proprio caso mediatico. Il verdetto a sfavore dell’attore è arrivato dopo mesi complicati, segnati da continue udienze e da accuse ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 novembre 2020)ha perso lapercontro il Sun che lo definì “wife beater”, ossia un. Andrew Nicol, giudice dell’Alta Corte di Londra, ha rigettato la denuncia dell’attore di Hollywood contro il tabloid inglese. Qualche tempo fa il divo aveva citato in giudizio il giornale e Dan Wootton, giornalista della testata, dopo che era stato pubblicato un articolo in cui si parlava del difficile rapporto frae la moglie Amber Heard. Nel 2018, Wooton aveva portato alla luce la situazione problematica della coppia, fra liti violente e ripicche, dando vita a un vero e proprio caso mediatico. Il verdetto a sfavore dell’attore è arrivato dopo mesi complicati, segnati da continue udienze e da accuse ...

