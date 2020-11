Gigi Proietti, Pierfrancesco Favino gli dedica una poesia: "Però ‘n se fa così, tutto de botto" (Di lunedì 2 novembre 2020) Pierfrancesco Favino, ha voluto ricordare il grande Gigi Proietti, morto questa mattina, dedicando una poesia all'attore romano: 'Non si fa così, tutto di un botto'. Pierfrancesco Favino ha da poco condiviso una poesia in memoria di Gigi Proietti, per celebrare in dialetto il grande attore romano recentemente scomparso. Però 'n se fa così, tutto de botto. Sul suo profilo di Facebook, Pierfrancesco Favino ha pubblicato una sua poesia, scritta in dialetto romanesco, "rimproverando" il modo rapido e doloroso in cui il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020), ha voluto ricordare il grande, morto questa mattina,ndo unaall'attore romano: 'Non si fa;,di un'.ha da poco condiviso unain memoria di, per celebrare in dialetto il grande attore romano recentemente scomparso.; 'n se fa;,de. Sul suo profilo di Facebook,ha pubblicato una sua, scritta in dialetto romanesco, "rimproverando" il modo rapido e doloroso in cui il ...

