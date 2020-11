Gigi Proietti: «O si è attori, o non lo si è» (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti, che oggi avrebbe dovuto compiere 80 anni, purtroppo ci ha lasciato. A ricordarlo in tutta la sua arte e grandezza umana condividiamo qui l'intervista che ci aveva rilasciato per GQ aprile 2016 Gigi Proietti onora ancora il soprannome che gli diedero gli amici: «Mi chiamavano Gigi Progetti, e un certo caos creativo è rimasto». Con mezzo secolo di palco alle spalle, tra una sigaretta e un colpo di tosse, Proietti ride in faccia ai suoi 75 anni: «Vecchio non sono mai stato. Io non invecchio, al limite divento antico». Foto di Totti e Fellini alle pareti. Cani in libera uscita, camini spenti, libri, quadri. Un premio per aver promosso Shakespeare tra Italia e Regno Unito con il suo Globe: «Me l’hanno consegnato gli inglesi, a ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 novembre 2020), che oggi avrebbe dovuto compiere 80 anni, purtroppo ci ha lasciato. A ricordarlo in tutta la sua arte e grandezza umana condividiamo qui l'intervista che ci aveva rilasciato per GQ aprile 2016onora ancora il soprannome che gli diedero gli amici: «Mi chiamavanoProgetti, e un certo caos creativo è rimasto». Con mezzo secolo di palco alle spalle, tra una sigaretta e un colpo di tosse,ride in faccia ai suoi 75 anni: «Vecchio non sono mai stato. Io non invecchio, al limite divento antico». Foto di Totti e Fellini alle pareti. Cani in libera uscita, camini spenti, libri, quadri. Un premio per aver promosso Shakespeare tra Italia e Regno Unito con il suo Globe: «Me l’hanno consegnato gli inglesi, a ...

