Gigi Proietti, chi era: moglie, figli, carriera, Mandrake, Rocca (Di lunedì 2 novembre 2020) Ci ha lasciati il grande attore Gigi Proietti, oggi 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni. La sua grande storia, i suoi amori. Gigi Proietti ci ha lasciatiGigi Proietti, all’anagrafe Luigi Proietti, era un attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, poeta e scrittore. I suoi esordi a teatro, un teatro che non ha mai lasciato, mai ha smesso di amarlo, fino all’ultimo. Era nato a Roma il 2 novembre 1940 ed era figlio di Romano e della casalinga Giovanna e ha una sorella maggiore. Di lui raccontano fosse un bambino molto vivace e che spesso rubava qualche spicciolo dalle tasche della giacca del ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) Ci ha lasciati il grande attore, oggi 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni. La sua grande storia, i suoi amori.ci ha lasciati, all’anagrafe Luigi, era un attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, poeta e scrittore. I suoi esordi a teatro, un teatro che non ha mai lasciato, mai ha smesso di amarlo, fino all’ultimo. Era nato a Roma il 2 novembre 1940 ed erao di Romano e della casalinga Giovanna e ha una sorella maggiore. Di lui raccontano fosse un bambino molto vivace e che spesso rubava qualche spicciolo dalle tasche della giacca del ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - matteorenzi : Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti - lightmoon972 : RT @MediasetTgcom24: E' MORTO GIGI PROIETTI - SusannaSi : Che destino cinico e baro, nel giorno del suo compleanno. Nascere nel giorno dei morti è ironico, morire nel giorno… -