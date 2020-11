GF Vip, Paolo Brosio prega urlando e i concorrenti si scagliano contro di lui (Di lunedì 2 novembre 2020) Paolo Brosio è entrato solo da pochi giorni nella casa del GF Vip ma sono bastati ai concorrenti per sottolineare alcuni suoi atteggiamenti considerati poco rispettosi Lo scorso venerdì Paolo Brosio ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere guarito dal Covid, per il quale è stato ricoverato in ospedale … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020)è entrato solo da pochi giorni nella casa del GF Vip ma sono bastati aiper sottolineare alcuni suoi atteggiamenti considerati poco rispettosi Lo scorso venerdìha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere guarito dal Covid, per il quale è stato ricoverato in ospedale … L'articolo proviene da YesLife.it.

ElisaDiGiacomo : GF Vip, Paolo Brosio potrebbe essere squalificato per una presunta imprecazione - blogtivvu : #GFVip, Paolo Brosio in preghiera: urla da stadio con gli altri vipponi, Stefania Orlando sbotta (VIDEO) - CarloPose : Ma come? Gf Vip, Paolo Brosio a rischio squalifica? «Ha bestemmiato». Ecco cosa ha detto - infoitcultura : Paolo Brosio bestemmia al GF Vip? Cosa ha detto poche ore dopo l'entrata in casa - infoitcultura : GF Vip, Paolo Brosio ha infranto il regolamento? “Microfono in tasca e discorsi in codice” -