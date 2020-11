E' morto a Roma Gigi Proietti | nel giorno del suo 80esimo compleanno

(Di lunedì 2 novembre 2020) E'all'alba di oggi a, neldel suo. Era ricoverato nella terapia intensiva di una clinicana per uno scompenso cardiaco. Il popolare attore, 80 anni, era già da qualchenella struttura per accertamenti per uno stato di affaticamento. Nel tardo pomeriggio di ieri il malore. "Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all'affetto della sua famiglia. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie". spiega la famiglia.

fanpage : 'Di Roma amo i ristoranti, le chiese e il modo naturale degli italiani di vivere la religione'. La Città Eterna av… - SkyTG24 : E' morto a Roma #GigiProietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno - TgrRai : #Roma, #GigiProietti è morto nel giorno del suo 80esimo compleanno: era stato ricoverato in ospedale dopo un malore… - gnu4545 : E' morto a Roma #GigiProietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno. - lilith975 : RT @DanieleDragone1: Morto Gigi Proietti, un altro pezzo della Vera Roma, aveva 80 anni - ANSA ....ciao ???????Gigi parla con San Pietro e ch… -

ROMA – Gigi Proietti è morto. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il noto attore romano, a quanto apprende l’Adnkronos, è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano ...Gigi Proietti - morto nelle prime ore del mattino in una ... ma per un attacco di cuore che non era il primo. Nato a Roma il 2 novembre 1940, appassionato musicista e cantante fin dalla giovinezza ...