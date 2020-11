Coronavirus: Conte, ‘rilevante diversità rispetto a prima ondata, oggi capacità di risposta’ (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo Coronavirus: Conte, ‘rilevante diversità rispetto a prima ondata, oggi capacità di risposta’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo, ‘rilevante diversitàcapacità di risposta’ CalcioWeb.

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "I dati confermano e fanno capire la rilevante differenza" di questa fase "rispetto alla prima ondata" dei contagi. "Possiamo contare su un'accresciuta capacità di risposta" ...

Covid-19, boom di download per immuni. Notifiche triplicate a ottobre

In meno di un mese i download dell'applicazione Immuni sono aumentati di circa 3 milioni, raggiungendo i 9,5 milioni rispetto ai 6,6 milioni del 2 ottobre, giorno in cui il premier Giuseppe Conte ha ...

