Conte in diretta dalla Camera sulle nuove misure del Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco cosa prevede il nuovo Dpcm che il premier Conte sta comunicando in diretta alla Camera: coprifuoco nazionale alle 21 o alle 22, zone rosse mirate, no a spostamenti tra regioni, chiusura dei locali pubblici la domenica a pranzo. SEGUI LA diretta Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in diretta dalla Camera dei Deputati per comunicare le nuove misure restrittive per Contenere i contagi da Covid-19. Conte chiede al Parlamento di esprimersi sui nuovi provvedimenti. “Quadro in rapida e negativa evoluzione”, con queste parole ha aperto il confronto. “La pandemia corre inesorabilmente in tutto il continente, ogni Paese ha scelte ... Leggi su 2anews (Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco cosa prevede il nuovoche il premiersta comunicando inalla: coprifuoco nazionale alle 21 o alle 22, zone rosse mirate, no a spostamenti tra regioni, chiusura dei locali pubblici la domenica a pranzo. SEGUI LAIl Presidente del Consiglio, Giuseppe, è indei Deputati per comunicare lerestrittive pernere i contagi da Covid-19.chiede al Parlamento di esprimersi sui nuovi provvedimenti. “Quadro in rapida e negativa evoluzione”, con queste parole ha aperto il confronto. “La pandemia corre inesorabilmente in tutto il continente, ogni Paese ha scelte ...

Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'Limiti a spostamenti da e verso Regioni a rischio. A livello nazionale chiudiamo mostre e musei. Chi… - SkyTG24 : #Conte riferisce alla Camera sulle nuove misure anti #covid_19: - Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'strategie misure da modulare in base a Regioni. Nel prossimo dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari… - una_Promessa : RT @SkyTG24: ??'Indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive' ??'Scuole di secondo grado in Dad' ??'Limiti… - sonoyasmin : RT @cucchiaia: Conte in diretta ha praticamente detto che ora non c’è bisogno di un lockdown generale come a marzo, perché ci sono i dati d… -