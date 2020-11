Attentato a Vienna | ' Almeno sette morti tra cui un agente Un attentatore si è fatto saltare in aria | uno è in fuga e avrebbe preso ostaggi'

Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - Open_gol : ??Attentato nel centro di Vienna, vicino alla Sinagoga. Sembra che l’attentatore si sia fatto esplodere con una cint… - Rvaticanaitalia : Ci sarebbero 7 morti, tra cui un poliziotto e un attentatore, e diverse persone ferite, nell'attentato avvenuto qu… - mrmnft : RT @Massimo_Balss: Un altro attentato, un'altra tragedia. Vicinanza alle famiglie delle vittime, ancora sangue innocente versato senza mot… - JP_Escobar18 : RT @saraosalvatore: 7 morti nell’attentato di Vienna, tra cui un poliziotto. Stop Islam? -

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Vienna

Gli attentatori di Vienna avrebbero preso in ostaggio delle persone in un hotel. Intanto potrebbe essere sette il numero dei morti.Sette persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite a Vienna in una serie di sparatorie avvenute ... Non si esclude l’ipotesi di un attentato terroristico. E’ probabile che si tratti di un ...