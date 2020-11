Attacco ancora in corso, le vittime salgono a 7: “È un attentato. Non uscite” (Video) (Di lunedì 2 novembre 2020) IL Video A FINE ARTICOLO. Spari in pieno centro questa sera, lunedì 2 novembre, a Vienna, in Austria, nei pressi di una sinagoga. Ci sarebbero feriti e vittime. Secondo l'edizione online del quotidiano Kurier, il bilancio provvisorio dell'Attacco sarebbe di almeno sette morti, tra cui anche un poliziotto. Ci sarebbe anche stata un'esplosione. Varie sparatorie, secondo la fonte, sarebbero avvenute in diverse zone nei pressi della sinagoga. Sul posto c'è un grande dispiegamento di forze di polizia. La sinagoga vicino alla quale è avvenuta la sparatoria si trova nel quartiere Innere Stadt, il centro storico della capitale austriaca, ed è la sinagoga principale della città. Il ministro dell'Interno, Karl Nehammer, ha parlato di "Attacco terroristico". ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 2 novembre 2020) ILA FINE ARTICOLO. Spari in pieno centro questa sera, lunedì 2 novembre, a Vienna, in Austria, nei pressi di una sinagoga. Ci sarebbero feriti e. Secondo l'edizione online del quotidiano Kurier, il bilancio provvisorio dell'sarebbe di almeno sette morti, tra cui anche un poliziotto. Ci sarebbe anche stata un'esplosione. Varie sparatorie, secondo la fonte, sarebbero avvenute in diverse zone nei pressi della sinagoga. Sul posto c'è un grande dispiegamento di forze di polizia. La sinagoga vicino alla quale è avvenuta la sparatoria si trova nel quartiere Innere Stadt, il centro storico della capitale austriaca, ed è la sinagoga principale della città. Il ministro dell'Interno, Karl Nehammer, ha parlato di "terroristico". ...

