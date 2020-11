(Di lunedì 2 novembre 2020) Chad Grenier, game director di Respawn Entertainment, afferma che" si; "il".In un'intervista con Eurogamer.net, Grenier ha rivelato che Respawn sta già pianificando contenuti fino alla Stagione 12 die che - in futuro - il gioco potrebbe anche andarel'essere un."In questo momento siamo un gioco. Stiamo discutendo su come dovremmo espanderciil", afferma Grenier nell'intervista.Leggi altro...

Chad Grenier, game director di Respawn Entertainment, afferma che Apex Legends "probabilmente" si espanderà "oltre il battle royale". In un'intervista con Eurogamer.net, Grenier ha rivelato che Respaw ...Manca poco al lancio della Stagione 7 di Apex Legends, e sembra che Respawn Entertainment abbia in mente grandiosi piani per il futuro del suo battle royale. Nel corso di una lunga intervista che Euro ...