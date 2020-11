Alessandro Cattelan positivo al Covid (Di lunedì 2 novembre 2020) Alessandro Cattelan Anche Alessandro Cattelan ha contratto il coronavirus. Il conduttore di X-Factor è risultato positivo ad un test rapido eseguito di routine ed ora attende, in isolamento a casa propria, di sottoporsi ad un test molecolare. A comunicarlo è stato lui stesso nella serata di oggi. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato“ ha scritto il presentatore di Sky su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 novembre 2020)Ancheha contratto il coronavirus. Il conduttore di X-Factor è risultatoad un test rapido eseguito di routine ed ora attende, in isolamento a casa propria, di sottoporsi ad un test molecolare. A comunicarlo è stato lui stesso nella serata di oggi. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essereal. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato“ ha scritto il presentatore di Sky su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essereal. In attesa di effettuare un test molecolare ...

fanpage : Alessandro Cattelan è positivo al #Covid19 - annaa_fra : RT @amorsisulcuore: Ma io spero solo che Emma non abbia avuto stretti contatti con Alessandro Cattelan. Lo spero vivamente. E spero anche… - andeinerseite98 : RT @amorsisulcuore: Ma io spero solo che Emma non abbia avuto stretti contatti con Alessandro Cattelan. Lo spero vivamente. E spero anche… - amorsisulcuore : Ma io spero solo che Emma non abbia avuto stretti contatti con Alessandro Cattelan. Lo spero vivamente. E spero a… - UNDMofficial : New post: Alessandro Cattelan positivo al Covid, ecco come sta: ora chi conduce X Factor? -