AIC | Dossena si candida | «Calciatori al centro del sistema e maggior dialogo con gli arbitri»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Giuseppesi èto alla presidenza dell’AIC: queste le sue parole ai microfoni di Radio Anch’io Sport Giuseppesi èto alla presidenza delll’AIC (Asso) e ai microfoni di Radio Anch’io Sport ha spiegato quali sono i suoi programmi in caso dovesse essere eletto. Le sue parole riportate da Itasportpress.itTURA – «Ho scelto dirmi perché ritengo che non debba esserci into unico (Umberto Calcagno ndr). Poi ritengo che l’Assoabbia perso un po’ di forza e quindi bisogna tornare a farsi sentire bene. Il calciatore deve essere messo aldel. La mia paura ...