Xbox 360 e il leggendario Red Ring of Death | per risolverlo Microsoft ha dovuto spendere oltre 1 miliardo di dollari

Il Redofdi360 è uno degli errori console più famosi della storia videoludica. La consoleera sicuramente la più popolare al lancio, complice una buona line-up e un prezzo decisamente più accessibile rispetto alla concorrenza. Purtroppo,360 era piagata da un disastroso problema: diversi fallimenti hardware che causavano, molto spesso, il blocco della console. Questi errori venivano segnalati dalla console con delle luci LED rosse intorno al pulsante di attivazione.Ecco perché si parla di Redof: per la forma dei LED e perché, purtroppo, non c'era modo per risolvere il problema, se non restituendo la console in assistenza e sperare nella buona sorte.