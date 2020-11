Western Digital a Lucca Changes: P50 Game Drive in palio (Di domenica 1 novembre 2020) Western Digital ha preso parte all’evento Lucca Changes, l’edizione Comics & Games questa volta caratteizzata dal WDBlack Gaming Tournament L’evento WD Black Gaming Tournament, è stato pensato per coinvolgere la community di giocatori di Tekken7, uno dei titoli picchiaduro più apprezzati e noti nel mondo dei videogiochi. Western Digital, prendendo parte dell’evento Lucca Comics & Games, ha coinvolto quest’anno in maniera inedita gli appassionati di fumetti, giochi e videogiochi con un importante palinsesto di appuntamenti gratuiti in streaming, ma soprattutto lo ha fatto con il marchio WD Black, destinato agli amanti del gaming. Western ... Leggi su tuttotek (Di domenica 1 novembre 2020)ha preso parte all’evento, l’edizione Comics &s questa volta caratteizzata dal WDBlack Gaming Tournament L’evento WD Black Gaming Tournament, è stato pensato per coinvolgere la community di giocatori di Tekken7, uno dei titoli picchiaduro più apprezzati e noti nel mondo dei videogiochi., prendendo parte dell’eventoComics &s, ha coinvolto quest’anno in maniera inedita gli appassionati di fumetti, giochi e videogiochi con un importante palinsesto di appuntamenti gratuiti in streaming, ma soprattutto lo ha fatto con il marchio WD Black, destinato agli amanti del gaming....

TheGamesMachine : Ultimo giorno di trasmissioni per TGM@Lucca. Oggi ci attendono i consueti incontri con @docmanhattan4 e… - CouponsSconti : ?? Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 500 GB, Blu Bordo Cobalto ?? ?? Prezzo: 69.48€ ?? Risparmi: 9.3… - macitynet : Western Digital illustra i nuovi WD_BLACK D50 il dock Thunderbolt 3 e i nuovi SSD - blackfridaypnt : Ogni giorno nuove #offerte straordinarie e #sconti fino al 50% Rimani sempre aggiornato sulle ultime occasioni iscr… - InvestingItalia : Western Digital, ricavi trimestrali battono previsioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Western Digital Western Digital illustra i nuovi WD_BLACK D50 il dock Thunderbolt 3 e i nuovi SSD macitynet.it Western Digital a Lucca Changes: P50 Game Drive in palio

Western Digital ha preso parte all'evento Lucca Changes, l'edizione Comics & Games questa volta caratteizzata dal WDBlack Gaming Tournament.

Memorie SanDisk in offerta fino al 59%: chiavette USB, SSD, memorie microSD e SD

In promozione diverse schede microSD per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, oltre a SSD portatili, schede SD per fotocamere, chiavette USB e tanto a ...

Western Digital ha preso parte all'evento Lucca Changes, l'edizione Comics & Games questa volta caratteizzata dal WDBlack Gaming Tournament.In promozione diverse schede microSD per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, oltre a SSD portatili, schede SD per fotocamere, chiavette USB e tanto a ...