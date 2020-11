Vertice tra governo e regioni. Fontana: “No a lockdown locali”. Lombardia, Piemonte e Liguria: “Limiti a spostamenti per over 70” (Di domenica 1 novembre 2020) È in corso il nuovo Vertice tra i rappresentanti delle regioni, dei Comuni e delle Province, alla presenza dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari Regionali, Francesco Boccia, per discutere le nuove misure che il governo dovrà adottare per cercare di arginare l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia che in poche settimane hanno fatto registrare una preoccupante impennata. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che tra i provvedimenti allo studio c’è anche quello per limitare gli spostamenti degli over 70: è una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria. E il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) È in corso il nuovotra i rappresentanti delle, dei Comuni e delle Province, alla presenza dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari Regionali, Francesco Boccia, per discutere le nuove misure che ildovrà adottare per cercare di arginare l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia che in poche settimane hanno fatto registrare una preoccupante impennata. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che tra i provvedimenti allo studio c’è anche quello per limitare glidegli70: è una delle ipotesi prospettate da alcune, in particolare, secondo quanto si apprende,. E il ...

Vertice tra Governo e Regioni in vista del nuovo dpcm che dovrebbe essere licenziato tra lunedì e martedì. Domenica di lavoro per il governo che stringe i tempi per mettere a punto il nuovo dpcm che ...

Toti e il tweet su anziani morti di covid: bufera e precisazione

Un tweet di Giovanni Toti, governatore della Liguria, innesca una valanga di reazioni. "Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 2 ...

