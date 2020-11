Una Vita Anticipazioni 2 novembre 2020: Ledesma fa delle avance a Felicia... (Di domenica 1 novembre 2020) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della soap Una Vita per la Puntata del 2 novembre 2020, rivelano che Ledesma, dopo aver imposto le nozze tra Emilio e Angelines, inizierà ad avere mire sulla signora Pasamar... Leggi su comingsoon (Di domenica 1 novembre 2020) Scopriamo insieme lee le Trame della soap Unaper la Puntata del 2, rivelano che, dopo aver imposto le nozze tra Emilio e Angelines, inizierà ad avere mire sulla signora Pasamar...

teatrolafenice : ?? «Salva una vita e sei un eroe, salva cento vite e sei un infermiere» (Jean Watson). Buon sabato, amici! ??… - Fontana3Lorenzo : Quattro decreti di espulsione, non sono stati sufficienti per allontanare dal paese, il nigeriano che ieri ha viole… - poliziadistato : #truffeanziani sentite la telefonata alla Polizia di una 73enne di Genova mentre era in ascolto di una truffatrice… - antonioachille1 : RT @pisto_gol: “Non indispensabili alla vita produttiva...” Un pensiero che fa orrore, un pensiero che non le fa onore. “Un vecchio che mu… - gingomma96 : Bottas fa veramente una vita di merda... #ImolaGP -