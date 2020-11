Udinese, rigore che rompe il digiuno: primo penalty dopo 48 gare consecutive (Di domenica 1 novembre 2020) L’Udinese riceve un rigore a favore dopo tantissim tempo: sono 48 le gare consecutive senza ricevere un penalty per i friulani Un rigore che sembra banale ma è destinato a fare storia. Il penalty concesso da Di Bello per il fallo di Romagnoli su Pussetto rompe un digiuno per i friulani che durava da ben 48 gare. Erano 48 gare consecutive che l’Udinese non riceveva un rigore a favore: si spezza dunque l’incantesimo per i friulani che possono finalmente calciare un penalty tanto atteso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) L’riceve una favoretantissim tempo: sono 48 lesenza ricevere unper i friulani Unche sembra banale ma è destinato a fare storia. Ilconcesso da Di Bello per il fallo di Romagnoli su Pussettounper i friulani che durava da ben 48. Erano 48che l’non riceveva una favore: si spezza dunque l’incantesimo per i friulani che possono finalmente calciare untanto atteso. Leggi su Calcionews24.com

