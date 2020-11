Udinese Milan 0-0 LIVE: Saelemaekers sfiora il vantaggio (Di domenica 1 novembre 2020) Alla Dacia Arena, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Udinese e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Milan si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Milan 0-0 MOVIOLA 10′ Tiro di Saelemaekers – Bella giocata di Rafael Leao sulla sinistra, cross sul secondo palo per Saelemaekers la cui deviazione termina fuori 9′ Tiro di Arslan – Conclusione da lontano del centrocampista dei friulani, palla alta 7′ Occasione per il Milan – Kessié lancia in profondità Calabria che però non controlla la sfera 6′ ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Alla Dacia Arena, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 10′ Tiro di– Bella giocata di Rafael Leao sulla sinistra, cross sul secondo palo perla cui deviazione termina fuori 9′ Tiro di Arslan – Conclusione da lontano del centrocampista dei friulani, palla alta 7′ Occasione per il– Kessié lancia in profondità Calabria che però non controlla la sfera 6′ ...

Udinese_1896 : Contro il #Milan noi scendiamo in campo così ???? #UdineseMilan #ForzaUdinese #AlèUdin - PianetaMilan : #UdineseMilan, #Domizzi a @MilanTV: '@Ibra_official il più forte che io abbia mai marcato' - #calcio @SerieA… - repubblica : Diretta Udinese-Milan 0-0 [di Antonio Farinola] [aggiornamento delle 11:10] - zazoomblog : Udinese Milan 0-0 LIVE: le squadre sono in campo - #Udinese #Milan #LIVE: #squadre #campo - Zlatanismo81 : @FMCROfficial per fortuna che c’è Guidolin in telecronaca, sempre gentile con il Milan, poi c’è l’Udinese oggi. -