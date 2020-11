Toti e gli “anziani non indispensabili”. Bufera sul tweet del governatore ligure, poi le scuse (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov – “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”. E’ quanto scritto su Twitter da Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Un pensiero che, inevitabilmente, ha scatenato subito una ridda di polemiche. A tal punto che lo staff di Toti è corso a puntualizzare: “Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov – “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”. E’ quanto scritto su Twitter da Giovanni, presidente della Regione Liguria. Un pensiero che, inevitabilmente, ha scatenato subito una ridda di polemiche. A tal punto che lo staff diè corso a puntualizzare: “Il senso di questo, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere ...

