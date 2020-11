“The Pope’s Exorcist”, in arrivo un horror sulla vita di padre Amorth (Di domenica 1 novembre 2020) padre Amorth: Photo credits: Lineadiretta24Come annunciato da Deadline, Screen Gems (casa di produzione sussidiaria di Sony Pictures) sta sviluppando un film horror sulla vita di padre Amorth dal titolo “The Pope’s Exorcist”. padre Amorth è stato un prete che ha eseguito per il Vaticano circa 100.000 esorcismi, facendo della sua vita una battaglia contro satana. Nella sua carriera si è battuto contro tutti i mali del mondo, dalla magia a pratiche come lo yoga, a suo dire subdole poiché conducono ad altre religioni come l’induismo. A raccontare la storia del celebre prete nel film della Screen Gems sarà Ángel Gómez, nuova voce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020): Photo credits: Lineadiretta24Come annunciato da Deadline, Screen Gems (casa di produzione sussidiaria di Sony Pictures) sta sviluppando un filmdidal titolo “The Pope’s Exorcist”.è stato un prete che ha eseguito per il Vaticano circa 100.000 esorcismi, facendo della suauna battaglia contro satana. Nella sua carriera si è battuto contro tutti i mali del mondo, dalla magia a pratiche come lo yoga, a suo dire subdole poiché conducono ad altre religioni come l’induismo. A raccontare la storia del celebre prete nel film della Screen Gems sarà Ángel Gómez, nuova voce ...

marcolnisato : @PrisonPlanet Salvini prefers to quote the pope instead of Viganò. He's an idiot. -

Ultime Notizie dalla rete : “The Pope’s Intervista ai 7 Training Days: "Il rock è il carburante delle nostre vite" ciociariaoggi.it