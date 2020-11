Scoperto un pianeta errante simile alla Terra ma senza Stella: è nella Via Lattea (Di domenica 1 novembre 2020) Un pianeta solitario, privo della Stella di riferimento, è stato Scoperto nella Via Lattea: le sue dimensioni sono molto simili a quelle del nostro pianeta ed è il più piccolo di questo tipo mai individuato Scoperta astronomica di portata storica quella fatta dagli astrofisici del progetto Ogle dell’Osservatorio astronomico dell’Università di Varsavia, alla guida di … L'articolo Scoperto un pianeta errante simile alla Terra ma senza Stella: è nella Via Lattea NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 1 novembre 2020) Unsolitario, privo delladi riferimento, è statoVia: le sue dimensioni sono molto simili a quelle del nostroed è il più piccolo di questo tipo mai individuato Scoperta astronomica di portata storica quella fatta dagli astrofisici del progetto Ogle dell’Osservatorio astronomico dell’Università di Varsavia,guida di … L'articolounma: èViaNewNotizie.it.

