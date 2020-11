Scintille tra Zingaretti e Calenda | “Ogni volta che apre bocca mi insulta”

(Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – Scintille tra il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il leader di Azione Carlo Calenda. Ospite a ‘Mezz’ora in piu” su Rai3, il segretario dem lancia infatti una stoccata all’ex ministro dello Sviluppo: “Calenda lo sento- dice Zingaretti- anche se non sembra perche’ ogni volta che apre bocca mi insulta, eppure con lui ho un rapporto civile”.

ilgiornale : Scintille a Tu si que vales tra Belen Rodriguez e un concorrente che, dopo averla sfidata nel ballo, le ha fatto un… - AllAroundnet : #lbaseriea 6^ andata 2020-21 il ritorno a Brindisi di @iadrianbanks è uno dei tanti temi del match tra… - guarluc : 'Grande Fratello Vip', nella notte sono scintille tra Francesco e Dayane - worthvouis : Finalmente scintille tra Dayane e Francesco. Animiamola sta casa ??#GFVIP - EdoardoManzell1 : Volano scintille tra Oppini e Zorzi. Nella puntata del #GFVIP di oggi emozioni, tensioni, scaglionamenti e informaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scintille tra

Dire

Scintille e lite in diretta tra Carolyn Smith e Costantino della Gherardesca a Ballando con le Stelle 2020. Oggi le scuse a Domenica In.Scintille in diretta tra Costantino della Gherardesca e Carolyn Smith. Tra la giudice e il “ballerino vip” è nata una lite furiosa culminata in offese, anche piuttosto pesanti, tra i due.