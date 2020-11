Repubblica: Osimhen ha chiesto scusa a Gattuso e ai compagni per l’espulsione di giovedì (Di domenica 1 novembre 2020) Victor Osimhen sarà la punta del Napoli contro il Sassuolo, nel match in programma nel pomeriggio al San Paolo. Giovedì si è fatto espellere per doppio giallo nella trasferta di Europa League contro la Real Sociedad e adesso ha voglia di riscattarsi. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, il nigeriano ha chiesto scusa all’allenatore ed alla squadra per quanto accaduto giovedì in Spagna. “Il giovane attaccante nigeriano ha chiesto scusa a Gattuso e ai compagni per l’errore commesso a San Sebastian e ce la metterà tutta per farsi perdonare anche sul campo, nella delicata sfida di oggi con il Sassuolo”. Finora Osimhen ha mostrato di essere in difficoltà contro le squadre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Victorsarà la punta del Napoli contro il Sassuolo, nel match in programma nel pomeriggio al San Paolo. Giovedì si è fatto espellere per doppio giallo nella trasferta di Europa League contro la Real Sociedad e adesso ha voglia di riscattarsi. Secondo quanto scriveNapoli, il nigeriano haall’allenatore ed alla squadra per quanto accaduto giovedì in Spagna. “Il giovane attaccante nigeriano hae aiper l’errore commesso a San Sebastian e ce la metterà tutta per farsi perdonare anche sul campo, nella delicata sfida di oggi con il Sassuolo”. Finoraha mostrato di essere in difficoltà contro le squadre ...

TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Repubblica: #Osimhen ha chiesto scusa a #Gattuso e ai compagni per l’espulsione di giovedì In Europa League, giovedì, il nig… - napolista : Repubblica: #Osimhen ha chiesto scusa a #Gattuso e ai compagni per l’espulsione di giovedì In Europa League, gioved… - OCardinal17 : @Concett27208988 Corbo: #Lobotka distribuisce passaggetti inutili come bolle di sapone. #Osimhen un caso da risolve… - napolista : Corbo: #Lobotka distribuisce passaggetti inutili come bolle di sapone. #Osimhen un caso da risolvere Su Repubblica… - sscalcionapoli1 : Rivoluzione Napoli, Repubblica: 'Sette cambi e per Lobotka nuovo ruolo. Osimhen out' #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Osimhen Osimhen, gol e messaggio: "Stop brutalità polizia in Nigeria" la Repubblica Napoli, Gattuso incontra De Laurentiis: accordo fino al 2023

Dopo l'ampio turnover in Europa League, il tecnico rilancia Di Lorenzo, Manolas, Fabian, Mertens e Osimhen. E si candidano invece per un impiego almeno ...

Napoli, obiettivo Campionato: tutti concentrati per la sfida con il Sassuolo

Napoli - Dall'Europa League alla sesta giornata del campionato, che per il Napoli rappresenta l'obiettivo principale della stagione soprattutto per motivi economici, visto che il ritorno in zona Champ ...

Dopo l'ampio turnover in Europa League, il tecnico rilancia Di Lorenzo, Manolas, Fabian, Mertens e Osimhen. E si candidano invece per un impiego almeno ...Napoli - Dall'Europa League alla sesta giornata del campionato, che per il Napoli rappresenta l'obiettivo principale della stagione soprattutto per motivi economici, visto che il ritorno in zona Champ ...