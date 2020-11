Napoli-Sassuolo, Gattuso: “Niente alibi, commesse ingenuità. Cambi? Ci hanno dato poco, Osimhen…” (Di domenica 1 novembre 2020) Ko del Napoli al "San Paolo".Il Sassuolo torna a vincere e lo fa battendo il Napoli per 2 reti a 0. A decidere i gol di Locatelli e Lopez, che regalano tre preziosi punti agli uomini di De Zerbi. Una sconfitta analizzata al triplice fischio dal tecnico Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa."Ha pesato la gara di giovedì? No, sono solo alibi. Abbiamo fatto quello che dovevamo, perchè altrimenti avevamo fatto la gara. Abbiamo commesso l'ingenuità in occasione del rigore, altrimenti avevamo creato le nostre occasioni da gol. Loro ti portano a giocare sotto ritmo, ma negli ultimi trenta metri ci arrivavamo facilmente. Non ricordo grandi occasioni da parte del Sassuolo, noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni".Chiosa finale sui singoli: "Match opaco di ... Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) Ko delal "San Paolo".Iltorna a vincere e lo fa battendo ilper 2 reti a 0. A decidere i gol di Locatelli e Lopez, che regalano tre preziosi punti agli uomini di De Zerbi. Una sconfitta analizzata al triplice fischio dal tecnico Rino, intervenuto in conferenza stampa."Ha pesato la gara di giovedì? No, sono solo. Abbiamo fatto quello che dovevamo, perchè altrimenti avevamo fatto la gara. Abbiamo commesso l'ingenuità in occasione del rigore, altrimenti avevamo creato le nostre occasioni da gol. Loro ti portano a giocare sotto ritmo, ma negli ultimi trenta metri ci arrivavamo facilmente. Non ricordo grandi occasioni da parte del, noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni".Chiosa finale sui singoli: "Match opaco di ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSassuolo ?? - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Napoli 0-2* Sassuolo *(Lopez 90+5') #SSFootball - caterinabalivo : Dispiaciuta per la sconfitta del Napoli, dubbi per il finale concitato: perché l’arbitro non rivede l’azione? La tr… - burnstheroach : RT @ACMReports: ?? Juve ? Lecce ? Roma ?? SPAL ? Lazio ? Juve ?? Napoli ? Parma ? Bologna ? Sassuolo ?? Atalanta ? Sampdoria ? Cagliari ? Shamr… - LouisBianconero : RT @SuperflyVideo: Napoli Sassuolo 0-2 Carmela da Afragola:'Laurenti deve denunciare !!' -