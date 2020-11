Milan, sfida all’Udinese con un solo obiettivo: rimanere più in alto di tutti (Di domenica 1 novembre 2020) (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Nove vittorie e un pareggio nelle prima dieci partite, primo posto sia in campionato sia nel girone di Europa League. Il Milan targato Pioli è senza dubbio una delle squadre più in forma in tutto il panorama europeo e non vuole smettere di stupire. Merito dello staff tecnico e dei giocatori, ma anche del lavoro dirigenziale che attraverso un mercato intelligente ha migliorato notevolmente la qualità della rosa. A ciò si aggiunge la bella notizia di ieri sera, con la guarigione dal Covid di Donnarumma, Gabbia e Hauge che così possono tornare a disposizione. Il prossimo ostacolo sarà il lunch match di oggi contro l’Udinese, che con soli tre punti nelle prime cinque giornate ha avuto un inizio deficitario, ma che nelle ultime due uscite ha dato segnali di ripresa soprattutto dal punto di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020) (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Nove vittorie e un pareggio nelle prima dieci partite, primo posto sia in campionato sia nel girone di Europa League. Iltargato Pioli è senza dubbio una delle squadre più in forma in tutto il panorama europeo e non vuole smettere di stupire. Merito dello staff tecnico e dei giocatori, ma anche del lavoro dirigenziale che attraverso un mercato intelligente ha migliorato notevolmente la qualità della rosa. A ciò si aggiunge la bella notizia di ieri sera, con la guarigione dal Covid di Donnarumma, Gabbia e Hauge che così possono tornare a disposizione. Il prossimo ostacolo sarà il lunch match di oggi contro l’Udinese, che con soli tre punti nelle prime cinque giornate ha avuto un inizio deficitario, ma che nelle ultime due uscite ha dato segnali di ripresa soprattutto dal punto di ...

acmilan : ?? 2 #UEL matches, 2 goals. @Brahim has already matched his personal best! ???? - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - MarioGiunta : Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per l… - MilanWorldForum : Milan: ora la sfida Rebic - Leao. Le news -) - siamo_la_Roma : ??? Ritrovare la via dei tre punti dopo i pareggi con #Milan e #CSKASofia ???? Davanti alla #Roma di #Fonseca si prese… -