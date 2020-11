Milan | il ritorno di Donnarumma | che numeri con Gigio in campo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 novembre 2020) Gianluigitorna indopo essere guarito dal Covid-19 Il Covid-19 è ormai alle spalle per Gianluigie il, dopo due partite con Tatarusanu tra i pali, riabbraccia il suo portiere titolare. Come riporta La Gazzetta dello Sport,negli ultimi 5 anni è mancato solamente 13 volte in campionato e con lui ini rossoneri hanno subito una media di 1,1 gol a partita, senza di lui 1,7. Inoltre,è il portiere con la più alta percentuale in Serie A con il 90,9%.è un pilastro dele ora si è ripreso la sua porta.