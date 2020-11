LIVE Sonego-Rublev 4-6 4-3, Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: tre ace nel settimo game per l’azzurro (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Sbaglia di poco il rovescio lungolinea Sonego. Si entra nella fase più delicata del set e del match. 40-15 Scambio sul rovescio, poi Rublev gira intorno alla palla, gioca il dritto e solo con quello vince il punto. 30-15 Rublev sorpreso dalla risposta di rovescio non forte, ma profonda di Sonego, sbaglia con il rovescio in controbalzo. 30-0 Continua serie di violentissimi dritti di Rublev, alla fine Sonego non riesce più a contenerlo. 15-0 Sesto ace di Rublev, ne ha messi a segno sette Sonego. 4-3 Sonego, tre ace nel game! E tiene ancora la battuta. 40-30 Risposta vincente di dritto incrociato di Rublev. 40-15 ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Sbaglia di poco il rovescio lungolinea. Si entra nella fase più delicata del set e del match. 40-15 Scambio sul rovescio, poigira intorno alla palla, gioca il dritto e solo con quello vince il punto. 30-15sorpreso dalla risposta di rovescio non forte, ma profonda di, sbaglia con il rovescio in controbalzo. 30-0 Continua serie di violentissimi dritti di, alla finenon riesce più a contenerlo. 15-0 Sesto ace di, ne ha messi a segno sette. 4-3, tre ace nel! E tiene ancora la battuta. 40-30 Risposta vincente di dritto incrociato di. 40-15 ...

