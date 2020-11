Live – Non è la d’Urso: anticipazioni e ospiti, puntata 1 novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Live non è la d’Urso è un programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso in onda tutte le domeniche in prima serata su Canale 5. Domenica 1 novembre va in onda l’ottava puntata della terza edizione. Tanti gli ospiti che si susseguiranno nelle quattro ore di diretta. ospiti della puntata di stasera saranno Gabriele Rossi, l’ex fidanzato di Gabriel Garko che ha fatto coming out poche settimane fa, ufficialmente durante “Verissimo”, con Silvia Toffanin al timone del programma. Presenti anche le sorelle Lecciso e Wanna Marchi: per loro le temutissime sfere. Infine, oltre al consueto focus d’apertura sull’attualità (Covid-19) ci sarà anche tempo per avere in studio l’ex fidanzato di Guenda Goria nello ... Leggi su tvblog (Di domenica 1 novembre 2020)non è la d’Urso è un programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso in onda tutte le domeniche in prima serata su Canale 5. Domenica 1va in onda l’ottavadella terza edizione. Tanti gliche si susseguiranno nelle quattro ore di diretta.delladi stasera saranno Gabriele Rossi, l’ex fidanzato di Gabriel Garko che ha fatto coming out poche settimane fa, ufficialmente durante “Verissimo”, con Silvia Toffanin al timone del programma. Presenti anche le sorelle Lecciso e Wanna Marchi: per loro le temutissime sfere. Infine, oltre al consueto focus d’apertura sull’attualità (Covid-19) ci sarà anche tempo per avere in studio l’ex fidanzato di Guenda Goria nello ...

welikeduel : #propagandalive messaggio gratuito: Federica Sassaroli e i telefoni non raggiungibili #propagandatop - europainitalia : 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O v… - matteosalvinimi : #Salvini: ogni tanto ho l’impressione che Conte pensi di essere al #GrandeFratelloVip, interessato di più all’orari… - Purp_Lay : @_jeongyuyu_ io avevo tolto l’aggiornamento automatico da quando ho letto ciò si avevo trovato un thread che nelle… - cherrieshx : Lo sapevo che non poreva andare tutto bene quindi mi sono persa la live di yixing -