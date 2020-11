LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2020 in DIRETTA: Clement Desalle vince gara-2 su Tony Cairoli che fa suo il round (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Grazie per la cortese attenzione, il GP del Trentino si chiude qui! Buon proseguimento di giornata 15.50 Tim Gajser arriva a due round dalla fine con 73 punti di vantaggio su Tony Cairoli. Mancano 4 manche totali, quindi 100 punti. Il titolo potrebbe già festeggiarlo mercoledi CLASSIFICA MONDIALE MXGP 2020 1 243 Gajser, Tim SLO HON 626 2 222 Cairoli, A. ITA KTM 553 3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 535 4 3 Febvre, Romain FRA KAW 487 5 61 Prado, Jorge ESP KTM 476 6 21 Paulin, G. FRA YAM 441 ORDINE DI ARRIVO gara-2 1 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:15.111 20 0:00.000 0:00.000 1:43.642 7 53.8 2 222 Cairoli, Antonio ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 Grazie per la cortese attenzione, il GP delsi chiude qui! Buon proseguimento di giornata 15.50 Tim Gajser arriva a duedalla fine con 73 punti di vantaggio su. Mancano 4 manche totali, quindi 100 punti. Il titolo potrebbe già festeggiarlo mercoledi CLASSIFICA MONDIALE1 243 Gajser, Tim SLO HON 626 2 222, A. ITA KTM 553 3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 535 4 3 Febvre, Romain FRA KAW 487 5 61 Prado, Jorge ESP KTM 476 6 21 Paulin, G. FRA YAM 441 ORDINE DI ARRIVO-2 1 25BEL FMB Kawasaki 35:15.111 20 0:00.000 0:00.000 1:43.642 7 53.8 2 222, Antonio ...

