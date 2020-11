Il 2 novembre sciopero degli infermieri per 24 ore in tutta Italia

sialcobas : Materiali scaricabili dello Sciopero nazionale delle operatrici/tori sociali del 13 novembre 2020... - sialcobas : Materiali scaricabili dello Sciopero nazionale delle operatrici/tori sociali del 13 novembre 2020... - GHERARDIMAURO1 : RT @BarillariDav: Domani aderiamo tutti al DISCONNESSI DAY! 1 novembre 2020 sciopero nazionale digitale - cstambul : RT @BarillariDav: Domani aderiamo tutti al DISCONNESSI DAY! 1 novembre 2020 sciopero nazionale digitale - Giovanni_Dursi : Buona Domenica - Il 1° Novembre 2020 l’Alleanza Italiana Stop 5G proclama in Italia il Disconnessi Day, giornata di… -

Questa la premessa dello sciopero di 24 ore organizzato per il 2 novembre da Nursing Up, il sindacato infermieri Italiani. Sciopero nazionale infermieri lunedì 2 novembre Dalle sette di mattina del 2 ...PESCARA – Nel bel mezzo di una pandemia devastante all’indomani di un bollettino che in Italia attesta quasi 300 morti, AlleanzaItaliana STOP5G anche in Abruzzo, promuove il Disconnessi Day, “per la d ...