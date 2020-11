Guidonia, spari in strada: uomo ferito con 3 colpi alla schiena e alla gamba (Di domenica 1 novembre 2020) Paura in strada ieri sera a Guidonia, dove 3 colpi di pistola hanno rotto il silenzio di via Gian Lorenzo Bernini. Erano le 21:00 e un uomo di 34 anni, che stava rientrato a casa, nella zona di Favale, è stato avvicinato da una persona che gli ha sparato 3 colpi, ferendolo alla schiena e a una gamba. L’aggressore si è poi dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. L’intervento della polizia Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Tivoli e i sanitari del 118: l’uomo era cosciente ma in gravi condizioni. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Tivoli, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le indagini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 novembre 2020) Paura inieri sera a, dove 3di pistola hanno rotto il silenzio di via Gian Lorenzo Bernini. Erano le 21:00 e undi 34 anni, che stava rientrato a casa, nella zona di Favale, è stato avvicinato da una persona che gli ha sparato 3, ferendoloe a una. L’aggressore si è poi dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. L’intervento della polizia Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Tivoli e i sanitari del 118: l’era cosciente ma in gravi condizioni. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Tivoli, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le indagini ...

