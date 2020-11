Giorgio Panariello: "Mio fratello Franco è morto di freddo, non per colpa della droga. Poteva succedere a me" (Di domenica 1 novembre 2020) “Mio fratello è morto di freddo, ma non per colpa della droga. Poteva succedere a me”. Giorgio Panariello nel salotto di Domenica In ricorda Franco, morto a soli 50 anni, nel 2011.“Ho scritto il libro per Franco, perché tutti sapessero la verità. Non è andato via per un’overdose” ha raccontato a Mara Venier. Franco ebbe un malore durante una cena e gli amici che erano con lui lo lasciarono solo sul lungomare di Viareggio. è morto di ipotermia: “Nel corso della mia vita ho avuto la sua stessa ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) “Miodi, ma non pera me”.nel salotto di Domenica In ricordaa soli 50 anni, nel 2011.“Ho scritto il libro per, perché tutti sapessero la verità. Non; andato via per un’overdose” ha raccontato a Mara Venier.ebbe un malore durante una cena e gli amici che erano con lui lo lasciarono solo sul lungomare di Viareggio.di ipotermia: “Nel corsomia vita ho avuto la sua stessa ...

ADeborahF : La crudeltà degli 'amici' ... - crstinaEFFE : Giorgio panariello mi sembra che stia parlando da 3 giorni!!!#DomenicaIn - HuffPostItalia : Giorgio Panariello: 'Mio fratello Franco è morto di freddo, non per colpa della droga. Poteva succedere a me' - GustavoMichele6 : @RaiUno @GioPanariello Questa puntata con la chiacchierata tra Mara Venier e Giorgio Panariello è stata una delle c… - Italia_Notizie : Domenica In, Giorgio Panariello e la morte del fratello: “È stato abbandonato dagli amici sul lungomare di Viareggi… -