Giletti-Moretti | battibecco furioso del conduttore con la ex

A Non è l'Arena c'era fra gli ospiti l'europarlamentare Pd Alessandra Moretti, che ha litigato a lungo con Gianfranco Vissani e con Daniela Santanché sulla chiusura dei ristoranti e sugli scarsi indennizzi che il governo ha stanziato per loro. Con Vissani la Moretti era uscita con le ossa rotta, e ha chiesto nuovamente la parola battibeccando con gli interlocutori. Giletti però l'ha quasi subito interrotta perché incombeva la pubblicità. La Moretti - che con Giletti ha avuto una lunga storia sentimentale poi finita - è passata irritata al "tu", ed è sbottata: "Va beh, ma parli solo tu!". Mentre la regia sfumava, Giletti ha replicato piccato: "Sai come è, sono ancora il conduttore della trasmissione...".

