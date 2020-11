Gigi Hadid | il primo selfie con Zayn e la bambina

Leggi su vanityfair

(Di domenica 1 novembre 2020) Sul finire di settembre, quando Gigi Hadid ha dato alla luce la sua prima bambina, è stato solo l’immagine di una manina ad accompagnare l’annuncio della nascita. La modella, legata allo Zayn degli (ex) One Direction, non ha pubblicato più di uno scatto in bianco e nero, di un intreccio di dita e di anime. Poi, il silenzio. Gigi Hadid, che la primavera scorsa ha compiuto venticinque anni, si è allontanata dai social, per tornarvi di tanto in tanto.