Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando attacca al Gf Vip: «La storia con Pierpaolo Pretelli costruita a tavolino» (Di lunedì 2 novembre 2020) Stefania Orlando ha attaccato Elisabetta Gregoraci sul suo presunto flirt con Pierpaolo Pretelli. La Orlando nel corso della quattordicesima puntata del “Grande Fratello Vip” ha affermato con chiarezza di sospettare che la storia tra la Gregoraci e l’ex velino sia stata costruita a tavolino. L’affermazione ha però infastidito l’ex moglie di Briatore che ha replicato: «Non riesci a fare un discorso normale. Saremo già andati avanti. Non puoi essere gelosa del nostro rapporto. Sei tristissima. Sono felice di aver avuto ragione su di te fin da subito». La Gregoraci ha lasciato intendere che alla base di tali accuse ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 2 novembre 2020)hatosul suo presunto flirt con. Lanel corso della quattordicesima puntata del “Grande Fratello Vip” ha affermato con chiarezza di sospettare che latra lae l’ex velino sia stata. L’affermazione ha però infastidito l’ex moglie di Briatore che ha replicato: «Non riesci a fare un discorso normale. Saremo già andati avanti. Non puoi essere gelosa del nostro rapporto. Sei tristissima. Sono felice di aver avuto ragione su di te fin da subito». Laha lasciato intendere che alla base di tali accuse ...

trash_italiano : Il biglietto per rientrare in casa nel caso in cui dovesse uscire Elisabetta Gregoraci: #GFVIP - you_are_thesun : RT @MarcomeMarmorto: In un mondo di Elisabetta Gregoraci siate Stefania Orlando #GFVIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sarebbero salvati grazie a delle email fasulle - babystrangerx : io conosco la mia migliore amica da 10 anni, e non scambio queste effusioni, secondo me c’è qualcosa in più, vedrem… - bimbetommyzorzi : Riassunto del GF di Elisabetta Gregoraci: Angelo santo stammi vicino accendi la luce e passami il fondotinta. *si batte sul petto* #GFVIP -