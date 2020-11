Champions League, sarà il francese Turpin l’arbitro di Real Madrid-Inter (Di domenica 1 novembre 2020) Designato l’arbitro di Real Madrid-Inter, terzo match della fase a gironi della Champions League 2020/2021 In vista della terza giornata della fase a gironi della Champions League in programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Real Madrid-Inter, in programma per martedì 3 novembre con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta da Clément Turpin, arbitro 38enne francese. Il fischietto transalpino sarà assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore; il quarto uomo sarà Frank Schneider. Al VAR François Letexier e all’AVAR Jérôme ... Leggi su intermagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Designato l’arbitro di, terzo match della fase a gironi della2020/2021 In vista della terza giornata della fase a gironi dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 3 novembre con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta da Clément, arbitro 38enne. Il fischietto transalpino sarà assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore; il quarto uomo sarà Frank Schneider. Al VAR François Letexier e all’AVAR Jérôme ...

Sono state diramate le designazioni arbitrali per i match validi per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. La partita delle 21:00 di martedì 3 novembre tra Real Madrid e Inter ...

Champions: Real Madrid-Inter, arbitra il francese Turpin

