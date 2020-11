Camion in fiamme nella notte, fumo e paura lungo l’A16 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVallata (Av) – nella tarda serata di ieri 31 ottobre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 106 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha interessato un Camion in transito che trasportava pedane in legno. Due le squadre inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, quella del distaccamento di Bisaccia è quella del distaccamento di Grottaminarda, le quali hanno spento le fiamme che avvolgevano il pesante automezzo. L’uomo alla guida, proveniente dalla Puglia e diretto a Somma Vesuviana, accortosi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore, ha fatto appena in tempo a fermarsi, ma non ha subito conseguenze. Rallentamenti del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVallata (Av) –tarda serata di ieri 31 ottobre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 106 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha interessato unin transito che trasportava pedane in legno. Due le squadre inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, quella del distaccamento di Bisaccia è quella del distaccamento di Grottaminarda, le quali hanno spento leche avvolgevano il pesante automezzo. L’uomo alla guida, proveniente dalla Puglia e diretto a Somma Vesuviana, accortosi della fuoriuscita didal vano motore, ha fatto appena in tempo a fermarsi, ma non ha subito conseguenze. Rallentamenti del ...

ACiavula : Calabria, camion in fiamme in autostrada, intervengono i vigili del fuoco - Ciavula: - VoceDelTrentino : Val di Non: auto in fiamme dopo uno scontro frontale con un camion sul viadotto Pongaiola - - FedericoColonn7 : @luciodigaetano Tra un po', i più furbi tra loro inizieranno a saltare giù dal camion in fiamme. Per il resto non v… - VoceCamuna : Camion dei rifiuti in fiamme questa mattina a #CortenoGolgi - CamuniCando : Corteno Golgi, rifiuti in fiamme sul camion che li trasporta -

Ultime Notizie dalla rete : Camion fiamme Camion in fiamme nella notte, fumo e paura in A16 Ottopagine A16 Napoli – Canosa: camion in fiamme

106 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha interessato un camion in transito che trasportava ... le quali hanno spento le fiamme che avvolgevano il pesante ...

Auto contro camion, muore imprenditore

Tragedia a Stella, in zona Kartodromo: la vittima è Jonni Spelta: aveva 43 anni ed era il titolare di un’azienda agricola ...

106 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha interessato un camion in transito che trasportava ... le quali hanno spento le fiamme che avvolgevano il pesante ...Tragedia a Stella, in zona Kartodromo: la vittima è Jonni Spelta: aveva 43 anni ed era il titolare di un’azienda agricola ...