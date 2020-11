Ballando con le Stelle 2020, settima puntata – Vincitore ed eliminato (Di domenica 1 novembre 2020) Ballando con le Stelle 2020 ci regala la settima puntata, in onda su Rai 1 il 31 ottobre. Il programma di Milly Carlucci ha vissuto diversi stop nell’ultima settimana, a partire dall’intossicazione alimentare che ha colpito Marco De Angelis. Il ballerino verrà sostituito infatti da Samuel Peron, che in coppia con Vittoria Schisano dovrà sfidare Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman. Lo spareggio tanto atteso viene affrontato in apertura dell’appuntamento di Ballando con le Stelle 2020. Schisano e Peron propongono una danza molto veloce al ritmo di Dancing Queen degli Abba. Tinna e Rosalinda invece puntano tutto sull’ironia di Charlie Chaplin. Grazie al televoto, la sfida viene vinta dalla prima ... Leggi su giornal (Di domenica 1 novembre 2020)con leci regala la, in onda su Rai 1 il 31 ottobre. Il programma di Milly Carlucci ha vissuto diversi stop nell’ultimana, a partire dall’intossicazione alimentare che ha colpito Marco De Angelis. Il ballerino verrà sostituito infatti da Samuel Peron, che in coppia con Vittoria Schisano dovrà sfidare Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman. Lo spareggio tanto atteso viene affrontato in apertura dell’appuntamento dicon le. Schisano e Peron propongono una danza molto veloce al ritmo di Dancing Queen degli Abba. Tinna e Rosalinda invece puntano tutto sull’ironia di Charlie Chaplin. Grazie al televoto, la sfida viene vinta dalla prima ...

