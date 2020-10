Una cena solidare per non far morire i ristoratori (Di sabato 31 ottobre 2020) di Monica De Santis Tovaglie nere, con piatti rovescia e lumini accessi. Così i ristoratori salernitani hanno protestato nuovamente, ieri sera alle 19 in piazza Amendola. Con una “cena di libertà” che poi in realtà non si è svolta, i ristoratori dinanzi al palazzo della Prefettura e a due passi dal Comune, gli operatori commerciali hanno allestito una simbolica tavolata listata a lutto con tanto di tovaglie nere e lumini. “Ci vuole dare il Conte…ntino’ e ‘Con…te falliro”, alcuni dei cartelloni esposti. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 31 ottobre 2020) di Monica De Santis Tovaglie nere, con piatti rovescia e lumini accessi. Così isalernitani hanno protestato nuovamente, ieri sera alle 19 in piazza Amendola. Con una “di libertà” che poi in realtà non si è svolta, idinanzi al palazzo della Prefettura e a due passi dal Comune, gli operatori commerciali hanno allestito una simbolica tavolata listata a lutto con tanto di tovaglie nere e lumini. “Ci vuole dare il Conte…ntino’ e ‘Con…te falliro”, alcuni dei cartelloni esposti. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

paoloroversi : La chiusura alle 18 è una follia. E non ne vedo davvero l'utilità: cosa cambia se la gente rimane fuori a cena dist… - Agenzia_Ansa : La provocazione di Sgarbi: una tavolata contro il #dpcm. Scrive su facebook: 'Qui i decreti di Conte non hanno alcu… - provgiu : RT @La7tv: #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Il virus non è uguale per tutti, essere garantito a fine mese è molto diverso da chi non mette a t… - alde68 : Per i nostri sedicenti giornalisti una cena può essere clandestina, il linguaggio del terrorismo. - bruno_persiano : RT @Bgbarby0: 1930 Lago di Como. Ecco a Voi le donne chiuse in casa a pulire,far da mangiare,picchiate e stuprate! Le gattare femministe S… -

Ultime Notizie dalla rete : Una cena Salerno, titolari locali in piazza per una cena: “Fateci riaprire o stop tasse” Salernonotizie.it Camera gratis a chi cena in hotel "Tante prenotazioni dal territorio"

Pernottamento gratis a chi cena al ristorante dell’hotel. Tutto era nato come una provocazione, ma viste le richieste Simone Iualè (nella foto), titolare del ristorante e hotel "La Rosa dei Venti" di ...

Una talpa e un bambino si preser per mano e andarono incontro alle loro paure

Insieme a una volpe e un cavallo imparano a vivere con coraggio e a chiedere aiuto quando c’è bisogno. La favola illustrata per adulti e bambini di Charlie Mackesy è un caso editoriale (come il Picco ...

Pernottamento gratis a chi cena al ristorante dell’hotel. Tutto era nato come una provocazione, ma viste le richieste Simone Iualè (nella foto), titolare del ristorante e hotel "La Rosa dei Venti" di ...Insieme a una volpe e un cavallo imparano a vivere con coraggio e a chiedere aiuto quando c’è bisogno. La favola illustrata per adulti e bambini di Charlie Mackesy è un caso editoriale (come il Picco ...