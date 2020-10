Ti prendo a schiaffi | rissa sul set tra Scamarcio e Placido

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 31 ottobre 2020) Novella Toloni Spintoni e parole grosse durante le riprese dell'ultimo lavoro di Michelededicato a Caravaggio. A far scattaresarebbe stata una risposta sarcastica del figlio del regista Si accende il set de "L'ombra di Caravaggio" e non per le luci delle telecamere. Durante le riprese del film diretto da Micheleil protagonista, Riccardo, e il figlio del regista, Brenno, sono venuti alle mani. Sono dovute intervenire le maestranze per dividerli prima che volasse qualche ceffone di troppo. A scaldare gli animi sarebbe stata un'incomprensione tra i due attori che, dopo un battibecco, sarebbero arrivati a pochi centimetri l'uno dall'altro tra grida e minacce. Secondo quanto riportato da Libero Quotidiano tutto si sarebbe consumato durante le riprese ...