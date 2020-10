Sky, nuovo incontro oggi tra Gattuso e De Laurentiis per parlare del rinnovo (Di sabato 31 ottobre 2020) Il rinnovo di Gattuso continua ad essere una delle priorità per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e sebbene sia chiara la volontà delle parti di proseguire insieme non. vi è ancora un accordo concreto sul rinnovo. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo le due visite fatte in settimana al centro sportivo di Castel Volturno anche oggi il patron azzurro ha raggiunto il tecnico dopo l’allenamento per pranzare insieme. Presente all’incontro anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli Cresce dunque la fiducia per il rinnovo del contratto del tecnico calabrese che è attualmente in scadenza nel giugno 2021. Sky riporta che l’intesa potrebbe arrivare in base a un accordo biennale. L’intoppo è sempre ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Ildicontinua ad essere una delle priorità per il presidente del Napoli Aurelio Dee sebbene sia chiara la volontà delle parti di proseguire insieme non. vi è ancora un accordo concreto sul. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo le due visite fatte in settimana al centro sportivo di Castel Volturno ancheil patron azzurro ha raggiunto il tecnico dopo l’allenamento per pranzare insieme. Presente all’anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli Cresce dunque la fiducia per ildel contratto del tecnico calabrese che è attualmente in scadenza nel giugno 2021. Sky riporta che l’intesa potrebbe arrivare in base a un accordo biennale. L’intoppo è sempre ...

SKY - Napoli, pranzo tra De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso! Cresce la fiducia per il rinnovo del tecnico

Nella giornata di oggi è andato in scena un'importante pranzo a Castel Volturno tra De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso.

