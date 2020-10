Rosalinda Celentano eliminata a Ballando del 31 ottobre 2020 (gallery) (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel corso della settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 31 ottobre, in onda su Rai1, è stata eliminata l’attrice Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano, che danzava con la ballerina Tinna Hoffman, subentrata a inizio programma al ballerino Samuel Peron, trovato positivo al coronavirus e rimasto tale per molte settimane. La Celentano si è scontrata con l’attrice Vittoria Schisano, che per sei settimane ha danzato in coppia con il ballerino Marco De Angelis, mentre stasera ha dovuto ballare lo spareggio proprio con Samuel Peron – nel frattempo guarito -, a causa di una forte intossicazione alimentare che ha messo ko il suo partner fisso. Contrariamente a quanto ci aspettassimo, è stata ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel corso della settima puntata dicon le Stelledi stasera, 31, in onda su Rai1, è statal’attrice, figlia di Adriano, che danzava con la ballerina Tinna Hoffman, subentrata a inizio programma al ballerino Samuel Peron, trovato positivo al coronavirus e rimasto tale per molte settimane. Lasi è scontrata con l’attrice Vittoria Schisano, che per sei settimane ha danzato in coppia con il ballerino Marco De Angelis, mentre stasera ha dovuto ballare lo spareggio proprio con Samuel Peron – nel frattempo guarito -, a causa di una forte intossicazione alimentare che ha messo ko il suo partner fisso. Contrariamente a quanto ci aspettassimo, è stata ...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @rosalinda.celentano e @tinnahoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - digimaw : RT @Ballando_Rai: ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @rosalinda.celentano e @tinnahoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle https://t… - Giadaa2016 : Che delusione l'uscita di Rosalinda Celentano #BallandoConLeStelle - sonolamonica : Rosalinda Celentano vestita come una barbona con tutti i miliardi che ha, non ha i soldi per comprarsi un vestito d… - elisdono : #BallandoConLeStelle Rosalinda Celentano non raccoglie la simpatia popolare, dunque -